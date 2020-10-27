Программы для Windows

    Главная
ТОП 100 ПРОГРАММ
Как с «Гугл.Диска» можно скачивать папки и файлы: несколько способов

Как с «Гугл.Диска» можно скачивать папки и файлы: несколько способов

27-10-2020
Лучшие программы и утилиты для диагностики флешки

Лучшие программы и утилиты для диагностики флешки

31-10-2020
JetBrains PhpStorm 2020.2.2
Категория: Для разработчиков
Перед вами среда для написания сайтов на PHP, CSS, HTML и jаvascript. Данная среда разработки очень удобна и имеет свои функциональные особенности. В PhpStorm есть подсветка синтаксиса, отладчик PHP кода и даже встроенный терминал. Есть возможность установки некоторых плагинов для расширения возможностей в написании своего проекта.
AIDA64 Extreme/Engineer 6.25.5400 + Portable
Категория: Система / Диагностика ПК
Популярная программа от разработчиков EVEREST. AIDA64 позволяет делать замеры производительности компьютера, проводить на нём различные тесты, смотреть в реальном времени информацию о температурах устройств и многое другое! В архиве с AIDA64 Extreme Edition я приложил несколько ключей для активации программы. Удачных тестов и приятного использования!
MAGIX / Sony Vegas Pro 17.0.452
Категория: Мультимедиа / Графические редакторы / Монтаж видео
Свежайшая разработка от компании MAGIX для профессионального монтажа видео. Данный редактор соединил в себе все необходимые инструменты, функции и возможности для создания качественного видео ряда. В редакторе бесспорно разберутся и новички, требуется лишь немного времени. Активация проведена, приложена ссылка на загрузку через торрент.
WinRAR 5.91 b1 с кряком + Repack
Категория: Система / Архиваторы
Самый известный архиватор с кряком! Скажите нет надоедливой рекламе и пользуйтесь всеми возможностями WinRAR абсолютно бесплатно! В полной новости мы также приложили репак программы, который установит лицензионную версию WinRAR или распакует его портативную версию.
Betternet Premium VPN 5.5.3.452 + crack
Категория: Безопасность / Шифрование данных / VPN программы
Программа для быстрого изменения IP адреса и подключения в VPN серверам. На ваш выбор предоставляется несколько серверов для подключения. С данной программой вы легко сможете обходить блокировку РКН и вашего провайдера на все запрещённые сайты. Внутри вы можете скачать программу Betternet Premium VPN вместе со встроенным кряком.
Vulkan-1.dll 64 bit для Windows 10, 8 , 7
Категория: Система / DLL файлы
Перед вами библиотека Vulkan-1.dll. Отсутствие или повреждение данной библиотеки в Windows сказывается на работе таких игр как Doom 4, Wolfenstein и других. Чтобы исправить ошибку связанную с данной библиотекой мы предлагаем установить VulkanSDK или скачать и инсталлировать библиотеку в систему вручную.
uTorrent Pro 3.5.5 Build 45672 + crack + Portable
Категория: Интернет / Программы для скачивания / Торрент клиенты
Популярная программа для загрузки торрент-файлов по молниеносному протоколу Bittorrent. Ранее мы добавляли обычную версию загрузчика, теперь мы радуем вам Pro версией uTorrent с средством для активации! В Pro версии вам обрадует отсутствие рекламы, возможность просмотра видео до его полной загрузки и не только.
ESET Smart Security 13.1.21.0 + Premium
Категория: Безопасность / Антивирусы
ESET Smart Security Premium - превосходное антивирусное решения для комплексной защиты компьютера на базе операционной системы Windows, Данное решение способно блокировать все современные угрозы, защищая не только вашу систему, но и важную и ценную информацию, с которой вы работаете. В программе есть много функций и особенностей защиты, которые невозможно описать в одной новости, однако мы
Cubase Pro 10.5.20 / 9.5.40 + Plugins
Категория: Мультимедиа / Создание и обработка музыки
Программа для настоящих профессионалов и одарённых людей в сфере создания и обработки музыки. Cubase используют крупные студии звукозаписи и энтузиасты создающие шедевры музыкальных композиций. В программе есть все необходимы инструменты, эффекты и возможности для создания музыкального шедерва. Кряк приложен в архиве с программой.
Adobe Illustrator 2020 24.1.3.428 + торрент
Категория: Мультимедиа / Графические редакторы / Редакторы фото
Перед вами профессиональный редактор векторной графики Adobe Illustrator 2020. Огромный набор инструментов, эффектов и возможностей вас ждёт именно в этой программе! Радует приятный пользовательский интерфейс на русском языке, а также средство для активации лицензии редактора, которое приложено в архиве. Adobe Illustrator подходит для создания веб-графики (иконок, макетов, логотипов), но

Программы для Windows


Привет, мы рады тебя видеть на нашем сайте 1SOFT.ORG. Наш сайт является одним из топовых по актуальным программам для компьютера под управлением Windows и даже Linux. Что же мы конкретно может предложить вам, кроме того как скачать программы для Windows 10 и других версий? У нас вы найдёте более 20 категорий с нужным софтом для всех категорий компьютеров и пользователей.

В первую очередь рекомендую посетить категорию программы для оптимизации компьютера. С помощью софта который постоянно туда добавляется, вы сможете почистить и оптимизировать ваше персональное устройство для более продуктивной работы. Оптимизация системы - это одно из важных действий которое может проделать даже рядовой пользователь ПК. Чтобы максимально упростить данный процесс, мы подготовили для вас сюрприз! Вы можете скачать программы на русском! Оптимизируя систему вы очищаете ненужные файлы, освобождаете место на дисках, а также отключаете некоторые ненужные системные службы и параметры.

Не менее важным фактором для людей который постоянно занимаются "сёрфингом", это защита своего устройства. На Windows создаётся множество вирусов и стандартный защитник встроенный в систему зачастую не справляется с ними. Чтобы обезопасить себя от множества опасных вирусов и вин локеров, рекомендуем установить антивирус для компьютера. Антивирусные программы комплексно защитят каждый уголок вашей системы и не позволят вредоносным программам распространяться и проникать в системные файлы без вашего ведома! Чтобы заниматься сёрфингом не только безопасно, но и с комфортом, рекомендуем также скачать браузеры для Windows.

Категория офисные программы также является одной из первых, если вы ищите программы для работы, то есть Word, Excel и так далее. Софт в данной категории периодически обновляется и вы сможете получать самые важные обновления офисных программ бесплатно. Я устанавливаю пакет Microsoft Office сразу после того как ставлю новую Windows. Word и Excel может пригодится любому пользователю ПК, особенно тем кто учится в школе или другом учебном заведении.

Скачать программы бесплатно


Если вы уже установили весь необходимый для вас софт, тогда можете просто просматривать и искать актуальные обновления и новый интересные и полезные для вас программы. Если вы только начинаете наполнять программами чистую систему, не рекомендуем вам качать всё подряд. Определитесь что вам нужно и чем вы будете пользоваться в повседневной жизни.

В список программ первой необходимости безусловно входит какой-нибудь браузер, архиватор, Flash Player, Utorrent, Skype или Discord, пакет Microsoft Office. Конкретно мне, создателю сайта, в качестве необходимого софта также требуется Photoshop и Notepad++, под свои задачи в создании графики и редактирования шаблонов.

Множество программ имеют большой вес, поэтому мы позаботились о ваших нервах и предлагаем вам скачать программы для компьютера бесплатно через торрент! Почему я не указал антивирус? Я считаю что антивирус необходим для начинающего пользователя интернет, так как если вы знаете как вирусы попадают на ваш компьютер, вы никогда не получите себе его, если только по неосторожности.

Честно говоря, можно долго описывать те или иные категории программ, на это может уйти много времени, в том числе и вашего. Скажу одно, конкретно на сайте 1SOFT.ORG вы можете скачивать программы не опасаясь заразить свой ПК вирусами или шпионским ПО, так как администрация постоянно следит и вручную проверяет каждый опубликованный файл. Весь софт который мы размещаем, имеет бесплатные версии, а если нет, то мы заставим стать его бесплатным при помощи умелых рук, ключей активации и кряков. Удачных поисков подходящего и интересного софта, дорогой гость!
Подпишись!

И будь в курсе всех обновлений!

Необходимое
Яндекс Браузер 20.6.0.910 - последняя версия
Яндекс Браузер 20.6.0.910
31-05-20 14 297
Google Chrome 83.0.4103.97 Stable
Google Chrome 83.0.4103.97
05-06-20 11 440
Opera 68.0 Build 3618.125 + Portable
Opera 68.0 Build 3618.125
20-05-20 11 997
Adobe Flash Player 32.0.0.387 Final
Flash Player 32.0.0.387
10-06-20 20 334
Adobe Photoshop CC 2020 v21.1.3.190
Photoshop CC 2020 21.1.3.190
14-08-20 309 523
Adobe Premiere Pro СС 2020 v14.2.0.47
Premiere Pro СС 2020 14.2.0.47
27-09-20 56 857
Adobe Acrobat Pro DC 2020.009.20067 + ключ
Acrobat Pro DC 2020.009.20067
03-06-20 128 078
uTorrent Pro 3.5.5 Build 45672 + crack + Portable
uTorrent Pro 3.5.5 Build 45672
08-10-20 80 547
WinRAR 5.91 b1 с кряком + Repack
WinRAR 5.91 b1
08-10-20 112 206
CCleaner 5.67.7763 Pro / Business / Technician + Portable
CCleaner 5.67.7763
30-05-20 26 779
Maxon CINEMA 4D Studio S22.114 / R21 + Repack
CINEMA 4D S22.114 / R21.026
09-06-20 52 663
AIDA64 Extreme/Engineer 6.25.5400 + Portable
AIDA64 Extreme 6.25.5400
13-10-20 54 503
Adguard 7.4.3247.0 + вечный ключ
Adguard 7.4.3247.0
05-06-20 39 024
UltraISO Premium 9.7.2.3561 (Repack)
UltraISO Premium 9.7.2.3561
27-11-19 21 340
Kerish Doctor 2020 4.80 от 08.06.2020 / 2019 4.77 (Repack)
Kerish Doctor 4.80 (08.06.2020)
10-06-20 55 231
DriverPack Solution 17.10.14
DriverPack 17.10.14
27-11-19 19 628
Майкрософт Офис
Microsoft Office 2019
02-05-20 174 510
Microsoft Office 2016
26-09-20 105 785
Microsoft Office 2013
03-06-20 56 749
Microsoft Office 2010
02-05-20 52 048
Microsoft Office 2007
06-04-20 35 624
Microsoft Office 2003
20-03-19 18 212
1SOFT-DOWNLOAD.COM © 2018-2020.
Карта сайтаTwitterFacebookОбратная связь
Администрация сайта не несёт ответственность за размещённые на сайте материалы. Все материалы взяты из открытых источников.